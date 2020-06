Monterotondo – Arrivano i voucher destinati a bambini e adolescenti per i centri estivi

Il Sindaco e l’Assessore alle Politiche educative Matteo Garofoli informano che è stato pubblicato l’avviso pubblico per l’assegnazione di voucher per la frequenza dei centri estivi, attività educative ed individuali per i/le bambini/e e gli/le adolescenti della Regione Lazio.

Il contributo, a fondo perduto, varia in base alla fascia di età:

• 0-3 | € 800,00

• 4-5 | € 500,00

• 6-11 | € 400,00

• 12-14 | € 300,00

• 15-19 | € 200,00

Ai bambini/adolescenti con disabilità certificata dalla A.S.L. viene erogato, oltre al voucher spettante per singola fascia di età (fermo restando la sussistenza dei requisiti previsti dall’art. 2) anche il sostegno aggiuntivo di € 700,00 relativo al servizio per l’operatore/trice di supporto.

La domanda dovrà essere presentata, pena l’esclusione, entro e non oltre le ore 18.00 del 08/07/2020, esclusivamente per via telematica tramite il sistema disponibile al seguente link: https://www.regione.lazio.it/pianofamiglia/