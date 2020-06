Nuovo stop ai camion sull’A24 tra Tivoli e Vicovaro

Ancora cantieri sull’A24, nella tratta tra Tivoli e Vicovaro\Mandela. I gestori della Roma – L’Aquila, Strada dei Parchi, ha comunicato che, per urgenti e inderogabili verifiche tecniche su alcuni viadotti è stato disposto il divieto di circolazione ai mezzi pesanti con massa a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate dalle 14 di venerdì 26 alle 14 di lunedì 29, in direzione Abruzzo, e dalle 14 di domenica 28 alle 6 di martedì 30 in direzione Roma. Resta consentito il transito per tutti i pullman, sia a 2 che a 3 assi.

Sarà disposta, quindi, l’uscita obbligatoria ed il transito sulla SS5 Tiburtina/Valeria.