Protesta a Villa Adriana, le associazioni si uniscono siamo “Cittadini, non sudditi”

“In questi ultimi anni Villa Adriana e Paterno – spiegano gli organizzatori – hanno vissuto un lento ed inesorabile declino, dettato anche dall’abbandono delle recenti amministrazioni. Oggi il tempo è scaduto, noi cittadini non siamo più disposti ad aspettare e a tollerare il “modus operandi” di chi per anni ha dimostrato menefreghismo verso il nostro quartiere. Un sistema amministrativo pessimo, inconcludente e privo di programmazione, un sistema amministrativo che vive alla giornata e che passa all’incasso con tasse e tributi senza rendere in cambio un quartiere decente in cui vivere”.

LE CRITICITA’

Nell’appello delle associazioni l’elenco delle lamentele è lungo: “Parco Andersen, Via Rosolina, il muro della vergogna a ponte lucano, l’Aniene fiume amaro, la qualità dell’aria, il sistema fognario di Via di Rocca Bruna, l’inadeguatezza del servizio della delegazione, il disastroso stato del manto stradale e la viabilità sono solo lo specchio del nostro quartiere. Gli impianti sportivi comunali a Villa Adriana sono un’utopia, un sogno mai realizzato che, in abbinamento a una biblioteca comunale rappresenterebbero una svolta culturale per i nostri giovani”.

LE RICHIESTE

“Abbiamo inviato PEC, lettere, comunicazioni, presentato progetti e richiesto incontri a questa amministrazione e nella maggior parte dei casi non siamo stati ascoltati. Abbiamo deciso che ORA è il tempo di agire senza esitare per dimostrare che Villa Adriana – Paterno non abbassano la testa nell’indifferenza, Villa Adriana – Paterno reagiscono contro l’incapacità amministrativa e lo faranno scendendo in piazza. Saremo cittadini e associazioni uniti, “Uniti per Villa Adriana” nell’intento di un’azione condivisa che sensibilizzi l’amministrazione a mettere in campo atti e progetti per la rinascita del nostro quartiere. Inoltre, in sede di bilancio preventivo che sarà votato nei prossimi giorni attendiamo risposte dall’amministrazione”.

L’ELENCO

• Centro sportivo comunale di Villa Adriana;

• Biblioteca;

• Isola ecologica;

• Fognatura di Rocca Bruna;

• Via Rosolina e Via di Villa Adriana;

• Viabilità e manto stradale delle vie del quartiere;

• Riqualificazione area Ponte Lucano, Grotta Polesini e sponde;

• Parco Andersen;

• Discariche abusive;

• Accesso gratuito per i cittadini alle Ville;

• Precorso pedonale delle ville;

• Lottizzazione Nathan.

LE ASSOCIAZIONI PROMOTRICI

• Sarà Bellissima;

• Ambiente Trasparente Onlus;

• Comitato di quartiere di Villa Adriana;

• Comitato di Paterno;

• Rione Lago di Garda;

• Comitato di Villa Adriana NO ELETTROSMOG E INQUINAMENTO AMBIENTALE

• ASD Villa Adriana;

• Associazione Canisciolti;

• Parco Adriano Comitato di quartiere;

• Associazione Culturale 1° Maggio;

• Centro Sportivo Vincenzo Pacifici.