VIA NOMENTANA – La moto finisce nella cunetta, terzo incidente in pochi giorni

Ennesimo incidente su via Nomentana al confine tra Fonte Nuova e Mentana.

Intorno alle ore 19 pochi metri prima dell’ingresso di Parco Trentani è avvenuto uno scontro tra auto e moto.La moto è finita fuori dalla carreggiata, all’interno di una cunetta sul lato destro della strada (in direzione Roma). Il motociclista fortunatamente non ha riportato danni gravi, tanto che all’arrivo dei soccorsi era in piedi sulle gambe.

La dinamica è ancora in fase di accertamento, secondo una prima ricostruzione la moto viaggiava in direzione Roma Mentana e si è scontrata con un auto proveniente da via Monte Bianco in direzione Tor Lupara. Sul posto per i rilievi e i soccorsi la Polizia Locale di Fonte Nuova e i Carabinieri della stazione di Mentana.

Lunedì pomeriggio nella stessa via un altro incidente aveva coinvolto un’utilitaria e un Range Rover senza gravi conseguenze per gli automobilisti. (QUI LA NOTIZIA)