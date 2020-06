Vis Subiaco, la lodevole iniziativa: prossima stagione gratis per tutti

di Valerio De Benedetti

Un gesto lodevole, che incarna i valori più solidi dello sport, in un momento difficile per tutti a livello economico. Il Vis Subiaco, attraverso un comunicato ufficiale, ha annunciato che la società permetterà a tutti gli atleti di iscriversi gratuitamente per la prossima stagione sportiva. Nessun costo, solo tanta voglia di ripartire insieme. Ecco il comunicato: “Carissimi Genitori, è stato un momento difficile per tutti noi ma è ora di guardare avanti e di ricominciare, più forti e più uniti di prima, una nuova stagione sportiva, prendendoci cura dei Vostri ragazzi. Come sempre l’impegno che metteremo sarà massimo ma quest’anno il presidente Romolo Proietti Checchi ha voluto fare di più, ha infatti deciso che la prossima stagione 2020/2021 sarà gratuita per tutti gli atleti. Vi aspettiamo quindi numerosi e pieni di voglia di riiniziare in un campo completamente rimesso a nuovo ed in totale sicurezza”.