Debole e incerta la ripartenza in Italia per industria e servizi

La ripartenza è difficile per industria e servizi (mannaggia, non ce

ne eravamo accorti…), in uno scenario mondiale debole e incerto,

con poca fiducia per consumi e investimenti, export e turismo in

rosso e ore lavorate in caduta.

È l’ultimo focus del centro studi di Confindustria, che parla anche

di buone notizie provenienti dal credito in aumento (si è

rafforzato con un +1,7% annuo, grazie ai primi effetti delle misure

per la liquidità). Ancora debole e incerto lo scenario mondiale,

con il commercio che fatica a livello globale, mentre le Borse si

rialzano in modo parziale e il petrolio segnala una “ripresina”.

L’Eurozona insomma è ancora nel tunnel, ma non va meglio per il

Regno Unito, mentre USA e Cina sono in timida risalita.

Qualche informazione in più. Nel nostro paese, i dati del PMI

(Purchasing Managers’ Index, cioè l’indicatore economico

costituito da rapporti e sondaggi mensili, raccolti dalle aziende

private del settore manifatturiero) confermano che, nonostante

la graduale fine del lockdown dal 3 maggio e la possibilità di

riapertura dell’attività, la risalita lenta un po’ ovunque, ed è solo

parzialmente apprezzabile nell’industria (45,4 a maggio). Molto

meno nei servizi (dove alcuni comparti stanno ancora riaprendo

in questo mese di giugno), che hanno forti problematiche (l’indice

è 28,9) dopo il tracollo subito. Il fatto che la domanda rimanga

bassa, dice l’analisi, frena le imprese che hanno riaperto e fanno

loro accumulare scorte.

In profondo rosso export dei beni e turismo. Il primo è crollato di

un ulteriore 34,5% in aprile (-16,3% a marzo), il secondo vede i

flussi turistici interrotti già a marzo, con -83,4% annuo per quanto

riguarda le spese dei viaggiatori stranieri.