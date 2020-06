Lega Guidonia Montecelio – Ingiuste e irregolari le ordinanze di sgombero degli alloggi popolari.

Riceviamo e pubblichiamo:

Barbet superficiale con le famiglie guidoniane e tollerante con i campi rom. Le ordinanze di sgombero che l’amministrazione comunale ha notificato a decine di famiglie degli alloggi popolari sono il risultato di una faciloneria che, adesso, non può più essere sopportata.

Tra quelle intimazioni, infatti, ce ne sono alcune che non sarebbero mai dovute arrivare, perché riguardano posizioni di assegnatari che hanno rateizzato gli arretrati o che hanno già saldato i pregressi.

Il Comune ha agito senza controllare le singole situazioni.

In questa delicata fase, in cui gli uffici comunali sono chiusi al pubblico, i destinatari delle ordinanze neanche hanno la possibilità di accedere alle loro posizioni e verificare perché non risultino gli eventuali pagamenti.

La Lega chiede all’amministrazione di annullare in autotutela tutte le ordinanze e, successivamente, di convocare ciascun inquilino per valutare, caso per caso, quale sia la situazione di ognuno.

Per buonsenso e giustizia sociale.

Alessandro Messa, Coordinatore Comunale Lega Guidonia Montecelio