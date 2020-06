Chiara, “nella campagna Sabina con gli Alpaca, la mia scelta di vita”

Di Elena Giovannini

Non siamo nelle Ande ma immersi nella campagna Sabina, tra Palombara e Moricone. Eppure tra il verde degli ulivi vediamo spuntare degli animali curiosi, collo lungo, testa grossa e una lana molto soffice: sono Alpaca.

Per capire come sono arrivati qui bisogna conoscere Chiara Zautzik, 35 anni, mamma e imprenditrice agricola che sette anni fa ha aperto l’allevamento Athletic Alpacas a Moricone, nei tre ettari di terreno della sua azienda agricola. “Poteva sembrare una follia, ma è stata una scelta motivata: cercavo un animale da allevamento che non finisse sulla tavola, perché mi affeziono” spiega Chiara “così ho scoperto questa specie dalla lana pregiatissima”, in tutto il Lazio ci sono solo tre allevamenti.

L’INIZIATIVA: “ADOTTA UN ALPACA”

Nel suo allevamento Chiara ha 16 animali – 8 maschi e 8 femmine – tutti con un proprio nome e capaci anche di riconoscerlo. Ce li presenta: il più anziano, Alario, di 19 anni e mezzo venuto direttamente dal Perù sette anni fa e poi ci sono i piccoli Jethro e Funky, nati l’anno scorso qui all’allevamento. Gli altri provengono da Francia, Germania, Gran Bretagna e addirittura Australia. “Sono animali un po’ schivi, non amano il contatto umano, ma sono innocui e basta guardarli per sentirsi immediatamente calmi e rilassati”.

È possibile venire a vederli prenotando una “passeggiata con Alpaca”: “non si cavalcano” specifica Chiara – “si portano al guinzaglio nei sentieri della campagna, un divertimento per loro e una bella attività in famiglia, soprattutto per i piccoli”. Inoltre da alcuni anni Chiara ha lanciato sui social l’iniziativa “Adotta un Alpaca”: “sostenere i costi di questi animali non è facile, così è possibile con una quota annuale adottare uno dei nostri animali. In cambio si ottiene una scheda che racconta la loro vita, il certificato di adozione, un campione di lana e la scheda delle sue proprietà, passeggiate, gadget fino a prodotti della loro lana”.

