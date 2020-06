Estate 2020, la tecnologia ci viene in soccorso: 4 gadget per le vostre vacanze

di Valerio De Benedetti

Sarà un’estate diversa, all’insegna del distanziamento sociale, delle regole di prevenzione, soprattutto anomala. Ma chi avrà la possibilità di partire, soprattutto dopo un periodo così, avrà sicuramente voglia di godersi la sua meritata vacanza. Che sia mare, montagna o qualche città d’arte, che si voglia passeggiare a piedi, in auto o in bici, la tecnologia ci viene incontro per rendere più facili, comode o rilassanti le nostre gite. Fra utilità, divertimento e svago, Tiburno ha individuato 4 interessanti gadget hi-tech del momento che possono fare al caso vostro e venire incontro ad alcune esigenze.

Pocketalk Voice Translator

Molti per quest’estate particolare sceglieranno l’Italia, ma sono ancora tanti quelli che non rinunceranno alla propria visita nelle varie capitali estere. Conoscere culture e usanze diverse conserva il suo fascino, ma molto spesso tra noi e gli altri paesi si mette di mezzo la lingua. Non sempre riusciamo a capire o a farci capire, per questo uno dei gadget più pubblicizzati per l’estate è Pocketalk Voice Translator, un traduttore tascabile dalle mille funzioni. Questo piccolo oggetto, è capace di riconoscere e tradurre ben 74 lingue diverse. Una vera salvezza per molti. È in grado di ascoltare la tua voce, ma, attraverso la fotocamera installata, può anche riconoscere i testi. Inoltre dotato anche di una funzione che ci comunica in tempo reale, il valore del cambio moneta, nel caso in cui si scegliesse una meta che non usa l’euro. Nella confezione troverete anche un piano dati LTE di due anni, che prevede un utilizzo illimitato in oltre 130 paesi. Ma è utilizzabile anche tramite wi-fi, hotspot o una scheda SIM personale. Leggerissimo, ma soprattutto sempre utile, utilizza un sistema Android e la sua carica in stand-by può durare anche due giorni interi. Il prezzo, sul sito ufficiale del prodotto, è di 299 dollari.

Selvim Kit (obbiettivi Smartphone)

Nell’estate che verrà, gli italiani non perderanno l’abitudine di visitare posti nuovi, conoscere quelli caratteristici della zona, ma soprattutto non rinunceranno a immortalare i momenti più belli. Non tutti però hanno a disposizione una macchinetta fotografica professionale e la maggior parte preferisce affidarsi a quella degli smartphone. Per ottenere delle foto indimenticabili però, Selvim ha pensato a un gadget che tutti possono comodamente utilizzare. Si tratta di obbiettivi per gli smartphone, universali e applicabili su qualsiasi modello di cellulare che abbia una fotocamera integrata. Il prodotto che vi presentiamo, utilizza delle lenti Blu-ray di alta qualità che migliorano il percorso ottico, così da aumentare le prestazioni delle foto. All’interno della confezione, oltre a un tripod, si trovano obbiettivi di varie misure e un teleobbiettivo zoom 22x, utilizzabile singolarmente come telescopio. Naturalmente ognuno ha una propria peculiarità. Ad esempio quello con la lente macro vi permettera di catturare i piccoli dettagli, quello grandangolare di allargare l’angolatura degli scatti. Tutte le lenti hanno un elegante guscio in lega di alluminio che consente di ruotare facilmente l’anello per la messa a fuoco. Un vero e proprio gadget innovativo da portare sempre con sè. Il prezzo è molto economico e su Amazon viene venduto a 35 euro.

Occhiale da sole Bose

In spiaggia si, ma mantenendo il distanziamento sociale. Il noto brand Bose ha pensato a un oggetto senza dubbio innovativo per accompagnare le nostre lunghe giornate sotto al sole o le camminate in riva al mare o in montagna. Si tratta di un paio di occhiali da sole che oltre a fornire un’impeccabile protezione contro i raggi UV, possono essere utilizzati per riprodurre musica, effettuare e rispondere a chiamate telefoniche connessi via bluetooth al nostro cellulare. Questi particolari occhiali, sono anche in grado di accedere ad applicazioni come Spotify, Skype o Google Maps, e quindi farci anche da navigatore. Sono pensati per tutti, un’idea persino per chi vuol praticare sport, al chiuso o meglio ancora all’aperto. L’idea dell’azienda è di renderli collegabili infatti, anche alle app di fitness. Alla moda e disponibili sia con forme delle lenti squadrate (che ricordano un vecchio modello Ray Ban), che arrotondate, hanno un’autonomia di circa 3 ore, ma sono velocementi ricaricabili tramite Usb. Il prezzo di vendita sul sito ufficiale è di 200 dollari.

Zaino eelo Cyglo



Per gli amanti della bici e delle lunge pedalate su strada e non solo, eelo ha messo sul mercato un prodotto davvero innovativo. Si tratta di uno zaino pensato proprio per i ciclisti. Oltre ad avere tutte le comodità di un normale zaino, eelo Cyglo, nella parte posteriore ha posizionato un nastro riflettente con delle luci a LED, gestite direttamente da un telecomando, che è possibile installare sul manubrio della bici. Attraverso i quattro comandi, il ciclista in questo modo può indicare a chi è dietro, se vuole svoltare a sinistra, a destra, segnalare un pericolo davanti o più semplicemente, soprattutto di notte, la presenza di un ciclista alle altre vetture. Ha una durata delle batterie di 20 ore ed è ricaricabile. Leggero, pieghevole e resistente all’acqua in caso di pioggia grazie al tessuto in nylon, è il gadget perfetto per chi quest’estate in vacanza vorrà spostarsi in bici. Il prezzo su Amazon si aggira sui 50 euro.