GUIDONIA – la nuova presidente del Rotary è l’avvocato Anna Di Tella

La 43esima presidente del Rotary Club Guidonia Montecelio è l’avvocato Anna Di Tella, che succede al precedente presidente Paolo Terrone. Oggi, 28 giugno presso la sede del Club all’Hotel Duca d’Este di Tivoli Terme si è celebrata la cerimonia di “Passaggio della Campana” – così si chiama l’investitura del nuovo presidente -.

L’avvocato Anna Di Tella, 49 anni, guidoniana doc, ha ricoperto il ruolo di assessore nella prima giunta Rubeis. Mamma di due figli di 21 e 17 anni, è entrata nel Rotary sei anni fa: “mi sono sentita da subito coinvolta in tutte le attività del gruppo, mi aspettavo questo incarico ed è un onore per me svolgere questo ruolo. Sarà anche un bell’impegno perchè ci sono molte responsabilità e eventi a cui partecipare” ha dichiarato a Tiburno poche ore dopo la sua nomina.

Il Rotary Club di Guidonia è stato fondato 43 anni fa e collabora con numerose realtà locali per la realizzazione di diversi progetti, dalla giornata della Salute fino al turno alla mensa dei poveri con la Caritas di Guidonia. Tra gli obiettivi per il futuro c’è anche la creazione di un laboratorio di riciclo della carta in un istituto del territorio, che sarà finanziato con una sovvenzione della fondazione.