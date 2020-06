MONTEROTONDO- la passeggiata da oggi è intitolata al dottor Valerio Nobili

Questa mattina a Monterotondo si è tenuta la cerimonia di intitolazione della Passeggiata al dottor Valerio Nobili, illustre medico e ricercatore eretino.

“Questa mattina abbiamo intitolato, insieme al nostro ex Sindaco e ora assessore regionale Mauro Alessandri, la Passeggiata al Professore Dott. Valerio Nobili, nostro concittadino e stimato medico e ricercatore.

Valerio è stato uno dei più autorevoli studiosi a livello mondiale delle malattie croniche del fegato, degli adulti e soprattutto dei bambini.

Con questa intitolazione, in uno dei luoghi più conosciuti e frequentati di Monterotondo, rendiamo sicuramente il giusto merito all’altruismo e all’esempio professionale di Valerio Nobili che così vivrà per sempre nel ricordo di tutta Monterotondo.” Ha scritto in una nota il sindaco Riccardo Varone .