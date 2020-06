RiparTIAMO Monterotondo: un programma di attività per i piccoli e non solo

A Monterotondo c’è il torneo di scacchi al giardino Montegrappa, la presentazione di libri in piazza Baden Powell, la Musical Estate al Parco Arcobaleno, il pattinaggio a rotelle alla torre Civica e molto altro.

è l’iniziativa #RiparTIAMOnterotondo, una serie di attività, per i più piccoli e non solo, proposte da diverse associazioni che hanno sposato l’idea alla base del progetto condiviso da più assessorati: utilizzare le aree verdi di Monterotondo per proporre intrattenimento, cultura, formazione, sport dopo mesi difficili, spaziando da corsi di scacchi per i più piccoli, al pattinaggio, alla danza, al teatro, ai laboratori esperienziali e alle iniziative culturali e formative, come ha spiegato l’assessore alle politiche educative Matteo Gaetano Garofoli su Facebook.

