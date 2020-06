Spacciava droga a Tivoli e Guidonia,arrestato 26enne

A seguito di uno specifico servizio di appostamento ed osservazione volto a contrastare il dilagante fenomeno del traffico delle sostanze stupefacenti o psicotrope, gli uomini della squadra investigativa del commissariato distaccato “Tivoli” hanno arrestato R. A., cittadino Italiano di 26 anni per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. L’uomo, infatti, deteneva in casa un considerevole quantitativo di marijuana da destinare allo spaccio per l’illecito mercato di Tivoli e di Guidonia Montecelio. La perquisizione presso la sua abitazione ha permesso di rinvenire 100 grammi di sostanza stupefacente del tipo marijuana e hashish, strumenti di precisione per la quantificazione del peso, involucri utilizzati per il confezionamento della sostanza, nonché numeroso materiale che comprova l’effettiva attività di spaccio svolta dall’uomo, come agende, annotazioni e 785 euro in contanti.

Entra nell'edicola