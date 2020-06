Dilettanti, riforma campionati: Castrum Monterotondo e Setteville verso la Promozione

di Valerio De Benedetti

Ampliamento dei gironi di Eccellenza, che passano da 2 a 3, ma anche di quelli di Promozione, che da 4 diventano 5. Un cambiamento importante ufficializzato dalla LND Lazio che comporterà diverse novità. Il Sant’Angelo ha conquistato l’Eccellenza, ma anche altre squadre del Nord-Est guardano con attenzione. Castrum Monterotondo, Setteville Caserosse e Sanpolese, dovrebbero essere promosse nel campionato di Promozione, visti i rispettivi piazzamenti in prima categoria. L’unica a rinunciare dovrebbe essere la Sanpolese, la quale avrà bisogno ancora di tempo per avere la forza economica e non solo per partecipare a un campionato più oneroso.

