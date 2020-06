Festa San Pietro e Paolo, a Roma tornano gli “Ambulanti di Forte dei Marmi”

Roma si prepara a vivere la festa di San Pietro e Paolo, santi patroni della capitale d’Italia. La “Città Eterna“, come di consueto, varerà diverse iniziative, stavolta regolate dalle restrizioni igienico-sanitarie atte ad evitare il contagio da Coronavirus, per festeggiare la ricorrenza che dovrebbe culminare con la celeberrima girandola su Castel Sant’Angelo. Intanto, per l’evento torneranno anche gli “Ambulanti di Forte dei Marmi“, con il meglio del Made in Italy artigianale, come pelletteria, la migliore produzione di cachemire, nuove collezioni moda, tessuti di arte fiorentina e tanta qualità garantita dal Consorzio al prezzo migliore. Teatro di questa boutique a cielo aperto è Lungotevere Testaccio, ex Mattatoio

Entra nell'edicola