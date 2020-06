MONTEROTONDO – Gli alberi abbattuti diventano opere d’arte

Oggi parte il progetto di riqualifica delle alberature abbattute per ammaloramento, realizzato da Icm Monterotondo su input delle amministratici comunali di Monterotondo in collaborazione con il Sindaco con delega alle pari opportunità, gli assessorati alla Cultura e al Verde Pubblico .

Andrea Gandini, artista scultore di alberi, realizzerà due sculture su via salaria, a Monte Grappa, sul tema della parità di genere e dei diritti.

L’arte e la cultura sono strumenti efficaci e primari per lavorare sui pregiudizi e smuovere le coscienze, per questo si è pensato di dedicare queste opere, in uno degli ingressi di Monterotondo, alle donne vittime di violenza.

Una seconda vita per il patrimonio arboreo che diventa simbolo di un messaggio fondamentale per la comunità monterotondose, il rifiuta dei pregiudizi e della violenza!