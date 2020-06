Rignano Flaminio, continua la prevenzione al Covid-19

Dal 01/07/2020 l’ambulatorio del Servizio Vaccinazioni di Rignano Flaminio proseguirà la sua importante attività di prevenzione vaccinale nella nuova struttura di via dell’Aquila 18 (zona Montelarco).

A seguito della rimodulazione dell’attività vaccinale per la prevenzione del Covid 19, il nuovo ambulatorio di Rignano Flaminio a partire dal 01/07/2020 avrà la seguente organizzazione:

– ACCESSO LIBERO (dedicato ai bambini di 0-2 anni di età): tutti i Lunedì dalle ore 9.00 alle ore 12.30

– ACCESSO SU PRENOTAZIONE (dedicato a tutte le età ma prevalentemente alle persone al di sopra dei 2 anni ): tutti i giovedì mattina

– ACCESSO SU CHIAMATA ATTIVA: i soggetti appartenenti ad anni di età per cui il calendario vaccinale prevede l’invito attivo o con cicli vaccinali da completare saranno invitati dal Servizio Vaccinazioni che fornirà un appuntamento nella giornata del giovedì pomeriggio.

Per informazioni e/o prenotazioni potete telefonare al numero verde 800.539.762 dal lunedì al venerdì dalle 09.00 alle 13,00 e il martedì dalle 14,30 alle 16,30 oppure inviare una mail a infovaccini@aslroma4.it , specificando il numero telefonico per una eventuale comunicazione.

Il Servizio Vaccinazioni ha messo in atto tutte le misure indicate dalle più recenti disposizioni per accogliervi in sicurezza