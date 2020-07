Vandali in azione a Villa Adriana, la denuncia dal Parco Adriano

In attesa della manifestazione di domenica, sul degrado di Villa Adriana, arriva una segnalazione dal comitato Parco Adriano. I cittadini denunciano i danni fatti ad uno degli attrezzi installati nel parco: “Questo è quello che combinano i ragazzi quando escono la sera. Hanno buttato la panca per gli addominali a terra e hanno saltato sopra la tavola fino a spezzare la catena. Siamo convinti che i genitori che fanno finta di non vedere siano sicuramente complici di tale inciviltà e non meno responsabili”.

I cittadini del comitato avevano da poco ripulito l’area, la scorsa settimana erano intervenuti per tagliare l’erba e togliere i rifiuti abbandonati dagli incivili.