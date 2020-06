Fiano Romano – Inizia domani, 1 luglio, la rassegna cinematografica Lo Schermo è Donna

Si celebra il centenario della nascita di Alberto Sordi e si esaltano le attrici

che reggono oggi lo scettro della comicità italiana

A cento anni dalla nascita di Alberto Sordi, il 15 giugno 1920, gli organizzatori hanno deciso di

optare per una scelta insolita, facendo dell’attore-culto romano il pretesto per lasciar parlare di lui

donne e uomini che lo hanno apprezzato come collega oppure lo hanno conosciuto e studiato

nella sua unicità.

La manifestazione, giunta alla sua 23° edizione e con la direzione artistica di Alberto Crespi e Rocco

Giurato, è promossa e organizzata dall’associazione culturale “Città per l’Uomo”, con il patrocinio

del Ministero per i Beni e le Attività Culturali e del comune di Fiano Romano.

Dal 1 al 5 luglio nel Castello Ducale di Fiano Romano “Lo schermo è donna” andrà in scena, “dal

vivo” e non virtualmente, per dare un segnale forte in favore della ripresa delle attività culturali e

spettacolari, dopo l’emergenza sanitaria legata al Covid-19.

Tanti altri gli ospiti che si alterneranno troviamo Paola Minaccioni e Liliana Fiorelli, che

riceveranno il “Premio Giuseppe De Santis”, e poi Paola Tiziana Cruciani, Francesca Reggiani,

Edoardo Pesce, Max Tortora, Cristian De Sica, Luca Manfredi.

Alle 20.30 ogni sera si terrà l’incontro con i protagonisti del cinema contemporaneo che ricordano

Sordi, alle 21.30 si assisterà alla proiezione dei film in programma, che sono: “Permette, Alberto

Sordi?” (di Luca Manfredi, 2020); “Il vedovo” (di Dino Risi, 1959); “Polvere di stelle” (di Alberto

Sordi, 1973); “Una botta di vita” (di Enrico Oldoini, in buona parte girato a Fiano Romano); “Una

vita difficile” (di Dino Risi, 1961).

INGRESSO GRATUITO FINO AD ESAURIMENTO POSTI