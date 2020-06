Per la Serie A, Capena cambia “volto”

Il Città di Capena, durante la sua marcia di avvicinamento alla Serie A di calcio a 5 femminile ha deciso di cambiare “volto”, proponendo un nuovo brand identity. Il nuovo simbolo è un mix di modernità e tradizione, che tende ad omaggiare il legame con il territorio. Il colori bianco e rosso, con la testa di lepre rappresenteranno nel massimo campionato nazionale la formazione laziale, che nella passata stagione è stata protagonista di un campionato straordinario. Purtroppo, alle leprotte è sfuggito il “double” dato che la Final For di Coppa Italia in programma a Verona, per via dell’emergenza sanitaria non è stata disputata. Un vero peccato per il team laziale, perché fra le quattro contendenti (Molfetta, Verona e Napoli) era la sola a guidare il proprio raggruppamento. In ogni modo, le sorti del team biancorosso dipenderanno molto dal mercato e soprattutto dalle prime gare nella nuova categoria, che permetteranno alle leprotte di comprendere sul campo il reale valore di una squadra chiamata a confrontarsi con le formazioni big della Penisola.