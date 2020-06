Una mostra speciale per festeggiare i primi 20 Unesco di Villa Adriana

In occasione del ventennale dell’iscrizione di Villa Adriana nel registro dei siti patrimonio dell’umanità dell’Unesco è stata organizzata una speciale mostra che ripercorre 60 anni di film e fiction girate all’interno del sito archeologico.

Prenderà il via il prossimo 10 luglio la mostra 60/20: Villa Adriana tra Cinema e UNESCO, curata da Andrea Bruciati e Francesca Roncoroni. L’esposizione, organizzata dalle Villae, è sostenuta dal Servizio I del Segretariato Generale del MiBACT; il comitato scientifico è costituito da Andrea Bruciati, Benedetta Adembri, Viviana Carbonara e Francesca Roncoroni.

“Nel celebrare l’anniversario dell’iscrizione alla lista UNESCO – spiegano dall’Istituto VaVe – si vuole raccontare Villa Adriana attraverso il cinema che da 60 anni ne media l’immagine e i significati in modo spesso non convenzionale, ma straordinariamente pervasivo, e che ha contribuito a elevare il sito a vero e proprio oggetto di un immaginario universalmente condiviso. Il riconoscimento di Villa Adriana da ormai 20 anni quale patrimonio mondiale dell’UNESCO (sito n. 907) si basa sull’unicità del complesso residenziale e sull’universalità del suo messaggio”.

La mostra multimediale, corredata di pannelli in italiano e inglese e contenuti multimediali in cinese, è allestita nel Centro Accoglienza dell’area archeologica di Villa Adriana e raccoglie una selezione di suggestioni visive di film italiani e stranieri, il cui sonoro è in lingua originale allo scopo di sottolineare l’internazionalità delle produzioni.

“L’esposizione – commenta il direttore delle Villae Andrea Bruciati – ripercorre i temi della riscoperta archeologica di Villa Adriana dopo la guerra, della sua apertura al turismo di massa e della mediazione dei suoi valori culturali ed estetici attraverso il cinema ad un pubblico sempre più vasto. In questa chiave la mostra è quanto mai attuale, in un momento di riappropriazione identitaria dei luoghi e del tempo libero. Il cinema e l’audiovisivo sono mezzi fondamentali di espressione artistica, formazione culturale e comunicazione sociale e rivestono un ruolo di primaria importanza nell’ambito della promozione territoriale e dell’immagine del nostro paese all’estero. L’Istituto con questa esposizione intende proseguire il cammino di esplorazione del rapporto tra cinema e arte intrapreso con il Villae Film Festival”.

Elenco film:

Il sangue e la rosa / Et mourir de plaisir, 1960. Regia: Roger Vadim. Francia/Italia, col. 87’

Totò, Fabrizi e i giovani d’oggi, 1960. Regia: Mario Mattoli. Italia, b/n 87’

Tototruffa ’62, 1961. Regia: Camillo Mastrocinque. Italia, b/n 107’

Tutto è musica, 1963. Regia: Domenico Modugno. Italia, col. 90’

Il Colonnello Von Ryan / Von Ryan’s Express, 1965. Regia: Mark Robson. USA, col. 117’

Allonsanfàn, 1974. Regia: Paolo e Vittorio Taviani. Italia, col. 116’

Nerone, 1977. Regia: Mario Castellacci e Pierfrancesco Pingitore. Italia, col. 105’

Hercules 2. Le avventure dell’incredibile Ercole / The adventures of Hercules II 1985. Regia: Luigi Cozzi. Italia/USA, col. 82’

Dagobert / Le bon roi Dagobert, 1984. Regia: Dino Risi. Francia/Italia, col. 110’

Il ventre dell’architetto / The belly of an architect, 1987. Regia: Peter Greenaway. Gran Bretagna/Italia, col. 118’

La balia, 1999. Regia: Marco Bellocchio. Italia, col. 105’

Titus, 1999. Regia: Julie Taymor. USA, col. 162’

Denti, 2000. Regia: Gabriele Salvatores. Italia, col. 96’

The order, 2003. Regia: Brian Helgeland. USA, col. 102’

The fall, 2006. Regia: Tarsem Singh. USA/India, col. 117’

Notizie degli scavi, 2010. Regia: Emidio Greco. Italia, col. 89’

Tutti i soldi del mondo / All the money in the world, 2017. Regia: Ridley Scott. USA/GB, col. 132’

Smetto quando voglio – Masterclass, 2017. Regia: Sydney Sibilia. Italia, col. 118’

SERIE TV E WEB

Angels in America, 2003. Regia: Mike Nichols. USA, col.

Elisa di Rivombrosa 2, 2006. Regia: Cinzia TH Torrini. Italia, col.

Inside the stones, 2012. Regia: Alessio Jim Della Valle. Italia, col.

I Medici: Masters of Florence, 2016. Regia: Sergio Mimica-Gezzan. GB/Italia, col.

Killing Eve 2, 2018. GB, col.