Villa Adriana – Ecco chi era la vittima

Aveva 28 anni e si chiamava Elsaid Abdelsalam Abdelbaky Elkoumy il ragazzo egiziano accoltellato nella giornata di ieri nella frutteria “L‘Angolo della Frutta” tra via Sardegna e via Tiburtina a Villa Adriana, locale di cui era gestore.

Secondo una prima ricostruzione la tragedia si è consumata ieri alle ore 16:30 all’esterno del negozio. A scagliare il colpo sarebbe stato un 20enne egiziano. L’uomo è stato bloccato poco dopo dai Carabinieri della Compagnia di Tivoli con in tasca ancora il coltello utilizzato per il delitto e condotto dai militari presso il Comando di Via Aldo Moro per essere interrogato. Al momento è ancora ignoto il movente che ha scatenato prima la lite e poi l’omicidio.