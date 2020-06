Villalba, brutto incidente per Bari: il giovane è in rianimazione

di Valerio De Benedetti

Uno dei migliori talenti del calcio laziale, quest’anno si era messo in mostra tra le fila del Villalba in Eccellenza ed era pronto a compiere nella prossima stagione il salto di qualità. Alessio Bari, classe 1999, 21 anni da compiere a novembre, nel tardo pomeriggio di domenica 28 giugno, mentre era alla guida di un motorino, ha perso il controllo del mezzo, schiantandosi contro un auto in via Tiburto a Tivoli. Il giovane è stato trasportato al San Giovanni di Roma, ha riportato la frattura di due vertebre e nella serata di ieri ha subito una lunghissima operazione durata dieci ore. Al momento si trova sedato in rianimazione ed è difficile capire quali saranno le conseguenze. Tutta la redazione di Tiburno manda un grosso in bocca al lupo ad Alessio, nella speranza che possa presto tornare a correre sul prato verde.