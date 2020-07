Appuntamento a Tivoli Terme, venerdì 10 alle ore 21, per parlare del nuovo comune di Alba Terme. Il Comitato promotore, che da anni si sta battendo per creare un nuovo municipio con la fusione di Tivoli Terme e Villalba di Guidonia, ha indetto l’appuntamento per un aggiornamento della situazione.

Presente all’incontro anche il consigliere regionale di Italia Viva, ex Lega, che ha presentato la proposta di legge regionale per il nuovo comune (https://www.tiburno.tv/2018/ 12/13/depositata-la-proposta- per-listituzione-del-comune- di-alba-terme/).