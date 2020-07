Bivio di San Polo, annullato l’affidamento del centro sportivo

Cancellati con una firma 13 anni di atti amministrativi, per il centro sportivo ex Lattanzi di Tivoli si ricomincia tutto da capo. Annullata con una determinazione dirigenziale l’affidamento della struttura che andò a bando nel 2007.

La struttura era stata assegnata all’associazione Sport Arte e Cultura che se l’era aggiudicata presentando un progetto di migliorie che comprendevano la realizzazione di due campi da calcetto in erba sintetica, una copertura per la pista da pattinaggio, uno skatepark, una club house, due strutture da adibire a spogliatoio. In cambio ne avrebbero avuto la gestione di 9 anni.

Dopo una miriade di incontri, tavoli tecnici, lettere, mail e carte bollate, la decisione è stata presa dall’amministrazione tiburtina, si legge nell’atto firmato dal dirigente del Settore VII Riccardo Rapalli: “per causa imputabile alla stessa associazione dovuta alla sua perdurante inottemperanza e omissione agli obblighi di allegazione documentale preordinati alla stipula dell’Atto pubblico amministrativo della Convenzione relativa alla suddetta gestione”.

Ora si dovrà ricominciare da capo, intanto la struttura resta inutilizzata come nell’ultimo trentennio.