Il comune di Palombara Sabina mette in guardia i concittadini da presunti dipendenti di una società di fornitura elettrica che millantano una convenzione con il Comune. “Ci è stato segnalato il passaggio casa per casa – si legge in una nota – Si comunica che il Comune non ha stipulato alcuna convenzione con fornitori di energia per cui si raccomanda ai cittadini di diffidare per non incorrere in truffe”.