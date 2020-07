GUIDONIA – Accoltella il connazionale, caccia all’egiziano

E’ stato colpito al collo con un paio di pugnalate e ad evitargli il peggio sono stati i presenti.

Aggressione a colpi di coltellate al Mercato Ittico del Centro Agroalimentare Romano di Setteville a poche ore dall’uccisione di di El Said Abdelsalam Abdelbaky Elkoumy, per tutti “Said”, il 28enne fruttivendolo egiziano ammazzato lunedì pomeriggio 29 giugno davanti al suo negozio “L’Angolo della Frutta” di via Sardegna a Villa Adriana.

Sul caso avvenuto ai Mercati Generali indagano gli agenti del Commissariato di Tivoli che fin da subito hanno escluso collegamenti tra i due fatti di sangue.

Secondo una prima ricostruzione degli investigatori, l’aggressione al Car si è consumata verso l’una di notte tra lunedì 29 e martedì 30 giugno. La vittima è un 30enne egiziano residente a Setteville di Guidonia che si era recato al Mercato Ittico per acquistare del pesce. Al banco ha incontrato un connazionale che gli ha sferrato un paio di colpi all’altezza del collo. L’aggressore, prima di dileguarsi, è stato fermato nel tentativo di uccidere il rivale dagli altri esercenti e clienti del Mercato.

La vittima è stata trasportata in ambulanza al pronto soccorso di Tivoli dove gli è stata suturata la ferita. La prognosi è di dieci giorni.

La Polizia avrebbe già individuato l’aggressore.