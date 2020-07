SANT’ANGELO ROMANO – Casa in fiamme, esplodono due bombole: pompieri vivi per miracolo

La deflagrazione è stata devastante, ma per fortuna i pompieri erano a distanza di sicurezza e nessuno di essi è rimasto ferito.

E’ accaduto oggi pomeriggio, giovedì 2 luglio, in via dello Stagline nelle campagne di Sant’Angelo Romano, dove sono intervenute le squadre dei vigili del fuoco di Villa Adriana per domare un vasto incendio della macchia.

Le fiamme hanno divorato le sterpaglie e poi avvolto una casa di legno in un terreno adiacente, una residenza estiva di una famiglia che abita fuori Comune. A quel punto i pompieri sono subito intervenuti con le dovute precauzioni, consapevoli che abitazioni del genere sono dotate di bombole del gas. Bombole che sono esplose all’improvviso.

Sul posto sono intervenuti anche agenti della Polizia locale e i carabinieri della stazione di Sant’Angelo Romano e la protezione civile NVG – Nucleo Volontari Guidonia, con un’autobotte da 4000 litri e un pick-up.