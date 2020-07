Tivoli, incidente in piscina e un ragazzino finisce in ospedale

Un brutto incidente ha coinvolto ieri un ragazzino di 12 anni di Tivoli. Il fatto è accaduto in una piscina di Tivoli e la causa è un tuffo riuscito male. L’adolescente ha sbattuto violentemente la testa contro il bordo della vasca, perdendo conoscenza per alcuni secondi. Dopo i primi soccorsi è stato trasportato con urgenza da un’eliambulanza in codice rosso al policlinico Gemelli di Roma. Si hanno poche notizie sulle sue condizioni, ma sarebbe fuori pericolo di vita. Dai primi accertamenti, ha subito un profondo trauma cranico e una lesione alla schiena, ma si pensa che non dovrebbe riportare lesioni permanenti.