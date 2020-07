TIVOLI – Sente i rumori, ma c’è silenzio: scende e distrugge le auto

Quando i poliziotti gli sono piombati a casa non ha fatto mistero di quanto appena compiuto. “Sento i rumori”, avrebbe detto per giustificarsi anche col vicinato dell’ennesimo vandalismo ai danni di due auto in sosta nei pressi della sua dimora. Così un 48enne di Tivoli è stato denunciato dalla Polizia per danneggiamento aggravato e porto abusivo di oggetti atti ad offendere fuori dalla propria abitazione.

Secondo le informazioni raccolte, il fatto è avvenuto all’alba di domenica 28 giugno in via del Colle, nel Centro storico della “Superba”. Verso le 2,30 i residenti sono stati svegliati dal trambusto e si sono affacciati notando l’uomo con una mazza in pugno accanirsi su due vetture, una Mercedes e una Peugeot, alle quali ha distrutto rispettivamente lo sportello e il finestrino anteriore sinistri e il deflettore posteriore destro. A quel punto gli abitanti hanno allertato il numero unico 112, ma quando la volante è intervenuta sul posto il 48enne era già rincasato. La mazza utilizzata non è stata rinvenuta, ma per l’uomo è scattata comunque la denuncia a piede libero.

A sentire il vicinato, l’esagitato non sarebbe nuovo ad azioni del genere e già in passato avrebbe danneggiato vasi e auto.