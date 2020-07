Alle 18 di oggi a Colleverde si terrà l’esame del passaggio della cintura della scuola ” Il Team Massi Karate” di Colleverde.

Visto i divieti di assembramento la manifestazione che solitamente si svolge in palestra per quest’anno andrà in scena all’aperto, presso il parco di via Monte Gran Paradiso.

I ragazzi si esibiranno senza mascherina, in quanto manterranno la distanza di sicurezza.

Prima di accedere al parco verrà tutti verranno sottoposti alla misurazione della temperatura