GUIDONIA – Fallimento M5S, il Polo civico chiede a Barbet di dimettersi

Dai Consiglieri del Polo Civico Guidonia Montecelio Mauro De Santis, Mario Proietti e Mario Valeri riceviamo e pubblichiamo:

“Barbet ha fallito, insieme ai suoi inesperti compagni del 5Stelle guidoniani. Sono stati incapaci di amministrare Guidonia Montecelio.

Ora, se amasse questa Città un centesimo di quanto l’amiamo noi, si dimetterebbe chiedendo scusa per il disastro di cui è responsabile.

Invece, come fanno gli imprenditori che non sapendo far fronte ai debiti che accumulano con la mala gestione si rivolgono agli usurai per evitare la bancarotta, il Sindaco si rivolge a quei consiglieri di opposizione disposti a prestare per due anni i loro voti in consiglio per evitare lo scioglimento anticipato.

Questo è sbagliato, immorale e dannoso per la città e il Polo Civico lo denuncerà in ogni sede possibile”.