La passione per l’alpinismo di Pierluca Salustri

Da Sant’Angelo Romano al Gran Sasso e alle montagne alpine. Pierluca Salustri, 34 anni, con l’Asd “La via perfetta” organizza corsi di alpinismo ed escursioni in montagna insieme a guide alpine. Una passione maturata negli anni, che lo ha portato di recente a trasferirsi sulle Dolomiti, ma lasciando sempre particolare attenzione anche per le montagne del centro Italia.

Infatti nei prossimi giorni è prevista un’escursione sul Sentiero del Centenario (22 luglio), il più significativo dell’intera catena del Gran Sasso, e un corso di alpinismo su roccia a partire dal 25 luglio. Quest’ultimo prevede tre giornate di corso: una in falesia a Pietracamela e le altre due su vie alpinistiche del Gran Sasso.

Tra i vari aspetti che si potranno approfondire: arrampicata da primo di cordata, tecniche ed esercizi specifici per superare la paura di arrampicare da primo di cordata, tecniche di sicurezza in arrampicata sportiva: come assicurare il compagno e progressione in parete da primo di cordata. Le finalità del corso avanzato di arrampicata sono quelle di salire itinerari sportivi in falesia da primo di cordata, utilizzando le tecniche di assicurazione e progressione correte, oltre all’utilizzo corretto dell’attrezzatura di sicurezza.

