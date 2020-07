CASTEL MADAMA – Rubinetti a secco, il sindaco chiede l’intervento delle autobotti

Rubinetti a secco e disagi per molti cittadini di Castel Madama. Il sindaco Domenico Pascucci ha richiesto all’Acea Ato 2, la società che gestisce il servizio idrico a Castel Madama, di inviare tre autobotti per garantire il rifornimento di acqua per molte famiglie che in questi giorni stanno registrando innumerevoli disagi. “Le autobotti – spiega l‘assessore Sara Beccaria – verranno posizionate in via della Libertà, via San Sebastiano e via Sant’Anna all’incrocio con via di Colle Fiorito. L’Acea Ato2 ha assicurato che i serbatoi si stanno riempiendo ma sono ancora in sofferenza. Nel frattempo, per alleviare i disagi di rifornimento idrico verrà fornito il servizio di autobotti che sosteranno sul territorio di Castel Madama fino alle ore 23″. (D.Coc – comunicato stampa del comune di Castel Madama)