Dal Coordinatore della Lega di Guidonia Montecelio Alessandro Messa riceviamo e pubblichiamo:

“L’amministrazione Barbet ha fallito e, invece di andare a casa, ha aperto un vero e proprio “mercato delle vacche”, offrendo poltrone e prebende al PD. 5 Stelle e PD, oramai alla canna del gas, stanno tentando di rimanere in vita suggellando, anche a livello locale, il putrido accordo che li vede alleati al governo nazionale.

Si consenta ai guidoniani di tornare al voto. Oppure, finisca presto questa ignominiosa pantomima e il PD dica chiaramente che per una manciata di stipendi governerà insieme a chi, fino a ieri, criticava e contestava. Se pensano di barricarsi nei Palazzi del potere sappiano che la Lega sarà pronta a scendere in tutte le piazze di Guidonia. Per denunciare questa ennesima vergogna perpetrata ai danni e alle spalle dei cittadini”.