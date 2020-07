TIVOLI – Sacchi abbandonati in piazza, le indagini portano a uno studio di commercialisti

La fase di indagine su 4 sacchi abbandonati in piazza del Plebiscito sta indirizzando le guardie Ambientali in collaborazione coi Carabinieri Forestali verso uno studio di commercialisti.

“Ringraziamo il titolare dell’esercizio commerciale che ha individuato le tracce all’interno di uno dei 4 sacchi – scrive ASA sul suo profilo Facebook – Le sanzioni amministrative per abbandono rifiuti da parte di utenze domestiche partono da 600 euro per le non domestiche , i commercianti e le partite iva da 3000 euro in quanto associate al reato penale”.