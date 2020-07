Venti milioni di euro per la Salaria a quattro corsie

Un emendamento al Decreto Rilancio stanzia 20 milioni di Euro per le attività di progettazione dell’adeguamento, da due a quattro corsie, del tratto della S.S. 4 Salaria dal km 36, nei pressi dell’abitato di Passo Corese, al km 54 presso Osteria Nuova, in provincia di Rieti. I fondi sono stanziati anche per la progettazione, sul versante marchigiano, della variante di Trisungo – Acquasanta Terme dal km 155 al km 161, nei pressi di Arquata del Tronto, comune distrutto dal sisma 2016. Un atto concreto fortemente voluto dalla maggioranza di governo M5S – PD.

“Abbiamo fatto un lavoro di comune accordo, interloquendo costantemente con il ministro De Micheli, per inserire la Salaria come opera strategica per il nostro Paese” spiegano i deputati Fabio Melilli, relatore del provvedimento alla Camera, e Gabriele Lorenzoni, primo firmatario di una interpellanza urgente sull’argomento avvenuta alla fine del 2019, dove fu confermato lo stanziamento dei fondi e della progettazione a 4 corsie tra il km 56 e il km 64 nei pressi di Ornaro.

“Un’opera fondamentale per le aree interne del Centro Italia, necessaria per lo sviluppo strategico ed economico di queste territori anche a seguito del sisma” continuano i deputati che non nascondono la loro soddisfazione.

Tale emendamento vede anche la firma del deputato Paolo Trancassini di Fratelli D’Italia, a riprova che l’unità di intenti per lo sviluppo del territorio deve andare oltre il colore politico.