🌳🔥 All’alba di ieri mattina, su autorizzazione della S.O.R (Sala Operativa Regionale), la squadra notturna del Nucleo Volontari Guidonia si è recata in via Mario Calderara per provvedere allo spegnimento di fuochi nati a causa alcune sterpaglie. Sul posto erano presenti anche i Vigili del Fuoco della 18A di Tivoli. Tutta la zona è stata messa in sicurezza dai volontari coordinati dai vigili del fuoco.