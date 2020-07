A Villa Adriana è tutto pronto per la manifestazione organizzata per protestare contro il degrado che ha investito la frazione di Tivoli negli ultimi anni. In molti si sono uniti al Parco Andersen con striscioni.

Solo una settimana fa la denuncia di un altro atto vandalico al Parco Adriano. https://www.tiburno.tv/2020/06/29/vandali-in-azione-a-villa-adriana-la-denuncia-dal-parco-adriano/