Villa Adriana, oltre 200 persone unite per il quartiere

Uniti per Villa Adriana, grande risposta di associazioni e cittadini per la prima manifestazione organizzata dal nascente coordinamento. Tra striscioni, richieste, proteste, interventi, nonostante il caldo oltre 200 persone sono scese in strada per chiedere all’Amministrazione più attenzione per il quartiere.

Davanti al parco Andersen, uno dei simboli di questa manifestazione, le associazioni che hanno aderito all’appello di Uniti per Villa Adriana hanno spiegato criticità ed avanzato richieste.

“La manifestazione è andata molto bene – ha commentato Marco Gabrielli, una delle voci della protesta -, sopra le nostre aspettative. La data del 5 luglio per fare una manifestazione temevano non fosse favorevole, invece abbiamo riscontrato che le persone hanno risposto in maniera positiva. E’ sintomo di quanto siano sentite le battaglie che stiamo portando avanti, e questo ci da grande forza per continuare ed andare avanti nel progetto che abbiamo messo in piedi. Ora ci rivedremo con le associazioni, faremo un coordinamento per portare avanti la voce di tutti quanti. Vedremo anche come risponderà l’amministrazione comunale, che fino ad ora ci ha snobbato. Il quartiere aveva voglia di protestare, abbandono e degrado sono sotto gli occhi di tutti. I cittadini lo vivono in maniera negativa e la riposta c’è stata”.

“E’ andata benissimo – ha aggiunto Simone Pannunzi, uno dei promotori dell’iniziativa -, oltre duecento persone nonostante fosse domenica e con un gran caldo. Anziché andare al mare in tanto hanno preferito essere qui a protestare. Fondamentale il senso di appartenenza del territorio”.

Sul numero del Tiburno in uscita martedì 7 luglio il servizio sulla manifestazione e sul canale YouTube le voci della manifestazione, con le interviste ad alcune delle associazioni che hanno aderito e partecipato alla protesta.