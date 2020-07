Continua a crescere l’eCommerce

Un +26% per l’eCommerce che raggiungerà i 22,7 miliardi nel 2020, 4,7 miliardi di euro in più rispetto al 2019.

Questa l’evidenza più prorompente nella fotografia scattata dall’Osservatorio eCommerce B2c promosso dalla School of Management del Politecnico di Milano e da Netcomm, il Consorzio del Commercio Elettronico Italiano.

In cima alla lista, il comparto Food&Grocery (ovvero non solo cibo fresco e confezionato ma pure prodotti per l’igiene della casa e della persona), che genera 2,5 miliardi di euro (+56%) e quello di arredamento e home living, con 2,3 miliardi (+30%).

Tasso sostenuto pure per informatica ed elettronica di consumo, che raggiungono 6 miliardi di euro (+18%). Vanno bene poi l’abbigliamento, con 3,9 miliardi (+21%), e l’editoria, 1,2 miliardi (+16%).

Ma crescono (un po’) anche i consumi al dettaglio: secondo l’Istat, a maggio2020, le vendite al dettaglio hanno avuto un aumento rispetto ad aprile del 24,3% in valore e del 25,2% in volume. A determinare la variazione positiva sono le vendite dei beni non alimentari, che crescono del 66,3% in valore e del 66,6% in volume, mentre quelle dei beni alimentari diminuiscono in valore (-1,4%) e in volume (-1,6%).