Fiano Romano – Il questionario ideato per rilevare la “citizen satisfaction”

Il Sindaco Ottorino Ferilli: <<Conoscere le attese e i bisogni dei cittadini è un fattore imprescindibile per migliorare il servizio pubblico e soprattutto per cambiare tutte quelle dinamiche che allontanano il cittadino dalla pubblica amministrazione>>.

Rilevare la citizen satisfaction consente alle Amministrazioni di uscire dalla propria autoreferenzialità, aiutandole a relazionarsi con i cittadini, a conoscere e comprendere sempre meglio i bisogni dei destinatari ultimi delle proprie attività e a riprogettare, di conseguenza, sia le politiche pubbliche che il sistema di erogazione dei servizi.

Per i motivi sopra esposti l’Amministrazione comunale ha voluto, tramite un meccanismo che responsabilizza Comune e Cittadini, dotarsi di un proprio e aggiornato sistema di rilevazione per condurre le indagini tramite l’utilizzo di un applicativo di tipo Open Source; i dati sono conservati su server interno al Comune.

<<È necessario attraverso l’ascolto e la partecipazione dei cittadini riuscire a diffondere una cultura partecipativa concreta e responsabile, per questo motivo>> ha dichiarato Ferilli <<abbiamo, dopo vari confronti anche con enti locali del sud e del nord Italia, optato per un sistema che responsabilizzi chi ha erogato il servizio e chi effettivamente ne ha usufruito, questo perché attraverso un lavoro di indagine, durato circa un mese, abbiamo notato che in molte realtà del Paese è possibile compilare il questionario di gradimento anche se non si è effettivamente mai entrati a contatto con l’Ente, ci siamo chiesti allora quale aiuto si potesse ricevere da un giudizio lasciato solo sulla base del “sentito dire”?>>.

Lo strumento prescelto per l’ascolto del cittadino è, dunque, la somministrazione online di un questionario che rilevi, sotto il profilo sia quantitativo che qualitativo, l’apprezzamento o il dissenso del cittadino per le prestazioni erogate dagli uffici comunali. In una prima fase, al fine di ottenere dati omogenei e di immediata ed agevole lettura anche per l’eventualità non remota di predisporre le necessarie azioni correttive, le domande del questionario saranno le stesse per tutti gli uffici comunali.

L’indagine si attiva su iniziativa del cittadino che accede ad un link a ciò dedicato e raggiungibile dal portale istituzionale www.comune.fianoromano.rm.it. Gli uffici comunali consegneranno un codice univoco al cittadino che fruisce di un determinato servizio, per poter accedere alla compilazione online del questionario. Il codice utilizzato, per la compilazione e l’invio potrà essere utilizzato una sola volta, e cioè per l’espletamento di un’unica indagine. Il codice assegnato, una volta inviato il questionario, non sarà più utilizzabile, né da colui che lo ha già inviato né da altri soggetti che non abbiano fruito direttamente del servizio. Il questionario è compilato ed inviato in modalità anonima, non essendo richiesto al cittadino alcun dato sensibile.

L’aiuto puntuale e concreto di molti cittadini permetterà al Comune di migliorare trasversalmente la capacità di ascolto e di erogazione dei servizi, poiché l’auspicio è sempre quello, per il Comune di Fiano Romano, di essere un’amministrazione locale efficiente ed efficace.