Guidonia, incontro positivo tra l’amministrazione comunale e i dirigenti scolastici

Positivo incontro in videoconferenza oggi tra l’Amministrazione Comunale ed i Dirigenti Scolastici per discutere sulle nuove linee guida ministeriali in vista della riapertura a settembre dell’anno scorso.

“Abbiamo organizzato questo incontro- spiega il Sindaco Michel Barbet- per confrontarci sulle nuove direttive inerenti il distanziamento sociale e la conseguente ripartizione degli spazi negli istituti scolastici. Per questo, quindi, si è resa necessaria la presenza degli Assessori alla Pubblica Istruzione Elisa Strani, al Demanio Chiara Amati ed ai Lavori Pubblici Antonio Correnti”.

Ascolto e volontà da parte dell’Amministrazione Comunale di risolvere le criticità presentate dai Dirigenti Scolastici.

“Si è trattato di un confronto importante con i Dirigenti Scolastici, che ringrazio per la partecipazione e la disponibilità, al dialogo a cui ne seguiranno altri- conclude il Primo Cittadino- con l’obiettivo di arrivare pronti a settembre nel rispetto delle normative, ma con uno sguardo al benessere dei nostri bambini e ragazzi, degli insegnanti e di tutto il personale scolastico”.