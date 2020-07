Monte Mariello: Gli scout ripuliscono il parco e fanno ripartire le attività con i ragazzi

Ridotto a discarica di rifiuti a cielo aperto e chiuso al pubblico per problemi di igiene, il Parco di Monte Mariello oggi ha un volto nuovo: merito degli Scout, in particolare del gruppo Agesci Flaminia 1, che lo hanno ripulito e che, utilizzando quell’area come campo base, sono pronti a ripartire con le loro attività, tutte in sicurezza e nel rispetto delle normative anti-Covid.

Agli Scout, in base ad una convenzione sottoscritta lo scorso anno con il Comune di Castelnuovo di Porto, e in cambio dell’utilizzo dell’area, spetta la manutenzione del parco, attività molto impegnativa che quest’anno ha richiesto diversi interventi da maggio ad oggi.