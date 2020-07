C’è un risvolto nello scontro frontale avvenuto stanotte sulla via Maremmana Inferiore a Villa Adriana, a un chilometro dal casello autostradale Roma-L’Aquila.

Il conducente della Peugeot 206 che ha causato l’incidente è infatti risultato positivo all’alcol-test effettuato al pronto soccorso dell’ospedale “San Giovanni Evangelista” di Tivoli.

Per questo l’uomo è stato denunciato per guida in stato di ebbrezza dalla Polizia Stradale che gli ha anche ritirato la patente, come previsto dal Codice della Strada.

Secondo la ricostruzione, lo scontro è avvenuto alle 3,30 di oggi, mercoledì 8 luglio, all’altezza del chilometro 1,650 della provinciale. La Peugeot diretta verso la via Tiburtina e condotta dal 35enne italiano residente a Tivoli ha invaso la corsia opposta in prossimità di una semicurva a destra.

Nell’altra carreggiata sopraggiungeva una Suzuky Swift condotta da un 32enne italiano di Villalba di Guidonia. L’impatto è stato devastante.

I due conducenti sono stati trasportati in ambulanza all’ospedale di Tivoli dove sono state accertate ad entrambi contusioni e leggere ferite. Sottoposti all’esame per accertare eventuale assunzione di droghe o bevande, il 35enne è risultato positivo e gli è stata riscontrata un tasso alcolemico di poco superiore ad un grammo per litro nel sangue, cioè più del doppio rispetto alla soglia consentita dal Codice della Strada pari a 0,5.

Un tasso alcolemico comunque inferiore a 1,5 grammi per litro oltre il quale scatta l’arresto e il sequestro dei mezzi.

La Peugeot 206 e la Suzuky Swift sono state restituite ai proprietari.