“Sarà il caso di ultimare questi “Lavori in corso” mai iniziati? – commentano – Sono oltre sei mesi che questa rete arancione delimita uno spazio su Via Empolitana per segnalare dei fantomatici lavori. Sono da rimettere a dimora due paletti metallici che ormai sono scomparsi. Vorremmo capire le difficoltà che ostacolano il ripristino”.