CASTEL MADAMA – Ubriaco minaccia col coltello 17enne incinta: massacrato

Violenta lite di vicinato ieri sera, giovedì 9 luglio, a Castel Madama dove è stato necessario l’intervento dei carabinieri e del 118. Il bilancio è di due feriti, entrambi trasportati in ospedale.

Secondo le prime informazioni raccolte, tutto è accaduto dopo le ore 22 nel Centro storico del Comune della Valle Aniene.

A far divampare la scintilla sarebbe stato un 55enne già noto alle forze dell’ordine e dei compaesani per alcune “bravate” compiute in stato d’ebbrezza.

Pare che anche ieri sera l’uomo avesse alzato il gomito quando si è avventato contro una 17enne incinta minacciandola con un coltello. A quel punto sarebbero intervenuti i parenti della minorenne che hanno pestato l’uomo.

Entrambi trasportati in ambulanza al pronto soccorso dell’ospedale San Giovanni Evangelista” di Tivoli, la ragazza è stata medicata e dimessa con una prognosi di 5 giorni per lo stato di choc subito dall’aggressione.

Il 55enne pregiudicato è stato invece ricoverato per la frattura delle ossa nasali.

Sul posto sono intervenute anche gazzelle dei carabinieri di Castel Madama e di Tivoli.