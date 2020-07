GUIDONIA – Consiglio per surrogare i grillini dimessi. Lo convoca Lomuscio del Pd

Torna il Consiglio comunale vero a Guidonia Montecelio. In piena crisi di maggioranza nel Movimento 5 Stelle a convocare la seduta per le ore 15 di giovedì prossimo 16 luglio è il vice presidente dell’Assise e attuale facente funzioni, Mario Lomuscio del Partito democratico. Partito in trattativa da giorni a livello regionale e nazionale per la nascita di un governo giallo verde nella terza città del Lazio.

Lomuscio, anziché dimettersi dall’incarico di vice presidenza durante la crisi e lasciarlo al Consigliere anziano del M5S, ossia il più votato tra i grillini, ha deciso di fissare la seduta per surrogare i portavoce dimessisi il primo luglio scorso. Si tratta dell’ex Presidente dell’Assise cittadina Angelo Mortellaro e della vice presidente Laura Santoni.

Al loro posto subentrano Alessandra Sabatini e Maurizio Celani, che alle elezioni di giugno 2017 totalizzarono rispettivamente 27 e 25 preferenze. Nella seduta di giovedì prossimo – che dopo l’emergenza Covid-19 e le sedute in streaming da casa torna in aula – è prevista inoltre l’elezione del Presidente e del vice Presidente del Consiglio al posto degli stessi Mortellaro e Santoni.