I figli del cardinale d’Este

Il cardinale Ippolito d’Este è stato un uomo ambizioso e di potere che in più occasioni ha provato ad essere eletto pontefice, senza mai conquistare l’obiettivo. Una vita davvero simile a quella del noto cardinale è stata condotta dallo zio (Ippolito d’Este), anche lui cardinale presso le sedi di Modena, Capua e Ferrara. A lui Ludovico Ariosto ha dedicato l’Orlando Furioso, il poema cavalleresco pubblicato per la prima volta nel 1516, a Ferrara. Anche lo zio, quinto figlio di Ercole I e della principessa Eleonora d’Aragona, ha infranto le regole imposte dalla Chiesa andando ben oltre le amanti del nipote dato che da una relazione ha avuto due figli illegittimi: Elisabetta e Ludovico. Negli anni la vita del cardinale di Ferrara è stata divisa fra la Penisola ed in continui viaggi in Ungheria nazione a lui vicina per i legami con Re Mattia, prima di ritornare a Ferrara nel 1607 per il suo ultimo viaggio. I due cardinali d’Este oltre ad essere legati da uno stile di vita decisamente “libero” hanno in comune anche la fallita scalata al soglio di Pietro, conquistato da componenti di altre influenti e potenti famiglie. In ogni modo, pure senza l’elezione sperata la vita dei due ha attraversato i secoli alimentando anche dicerie e leggende giunte fino ai nostri giorni.