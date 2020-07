Il Comune di Moricone mette a disposizione dei ragazzi residenti un servizio navetta gratuito per il centro estivo presso il centro sportivo Valle Sabina, organizzato dall’a.s.d. Cures club a cui ha dato il suo patrocinio.

Servizio disponibile dal 13 al 24 luglio per ragazzi dai 4 ai 14 anni.

Ricordiamo alle famiglie che entro l’8 luglio possono richiedere il voucher per i centri estivi sul sito internet della Regione Lazio registrandosi alla pagina.

Fonte: Comune di Moricone